Российский блогер Илья Варламов в своем ЖЖ выдал статью «Зачем вам машина? Это же дорого и неудобно!». Смысл публикации состоит в сравнении преимуществ и недостатков личного автомобиля и такси.

«Когда у меня была машина, я никогда не задумывался, во сколько она мне обходится. Машина постоянно тянула деньги: бензин, парковка, замена резины, страховка, ремонт. В какой-то момент я всё это посчитал и понял, что мне дешевле будет ездить на общественном транспорте и такси», - пишет Варламов.

Лично у меня машины никогда не было – ну, не люблю я автомобили и не представляю себя копающимся в их детялях, но адаптировать мысль российского блогера к нашим реалиям попытаюсь.

Варламов утверждает, что иметь личный автомобиль выгодно, только если необходимо много и далеко ездить регулярно. Личный транспорт весьма практичен, и если жить за городом или в отдаленных районах Москвы и надо каждый день мотаться по городу. Но если поездки нерегулярны или город, где живете, небольшой, то личный автомобиль получается дороже даже чем такси!

Насколько это верно для Баку?

Итак, какое авто выберем? Это я к тому, что цены на самые дорогие автомобили, выставленные на отечественных сайтах продаж, варьируются в пределах 500-600 тысяч манатов. А судя по публикациям в СМИ, самым дорогостоящим автомобилем у нас является Rolls-Royce Ghost. Во всяком случае, такая машина 2014 года выпуска стоит 350 тысяч долларов (595 тысяч AZN). Не знаю, устарела ли эта информация, но понятно, что покупающие такую дорогую тачку денег не считают и в такси тем более не ездят, даже в булочную…

Кстати, кто в курсе - сколько всего в Азербайджане автомобилей? Свежей информации на сей счет найти не удалось, но в 2015 году число зарегистрированных в Азербайджане транспортных средств составило 1 млн 322 тыс 610 единиц. Согласно информации того же периода, в Азербайджане больше всего автомобилей ВАЗ (405 тыс 571), Mercedes (192 тыс 685), Hyundai (61 тыс 477), Toyota (46 тыс 777), Opel (42 тыс 641), Nissan (32 тыс 525), KİA (30 тыс 745), BMW (24 тыс 945), Mitsubishi (21 тыс 261), Wolkswagen (20 тыс 45), Shevrolet (11 тыс 365).

Предположим, что та же тенденция, те же предпочтения остались у наших автолюбителей и автовладельцев и ныне. Важно понять, что будет приобретать среднестатистический гражданин страны, желающий обрести собственный транспорт. Тут, правда, не надо помнить, что Азербайджан уже перескочил с обязательного топливного стандарта Евро-2 сразу на стандарт Евро-4.

Что это значит? А то, что еще в 2014 году в Азербайджане был введен запрет на импорт автомобилей европейского производства выпуска до 2005 года, американских машин - до 2004 года, японских и китайских автомобилей - до 2011, корейских - до 2006, турецких автомобилей - до 2009 года. Правда, запрет не касается машин, ввезённых до 2014 года и уже эксплуатируемых в стране.

Ориентир - подержанное авто

Так что же мы имеем в сухом остатке? Потенциальную готовность купить автомобиль и информацию о том, что предлагается, продается и покупается больше всего на отечественном авторынке. Покупка машины в автосалоне сразу отметается, потому как в пору кризиса это удовольствие для очень малочисленной категории наших граждан - слишком уж дорого! Потому обратим свой взор туда, куда обращает его большинство граждан республики, собирающихся обзавестись машиной. Да, именно на сайты объявлений о реализации подержанных авто.

И тут мы, как ни странно, находим ответ, что выгоднее – ездить в своей машине или на такси. Увидеть на таких сайтах. Конечно. можно всякое. Разные цены, разная степень новизны и крутизны. К примеру, внедорожник Toyota Land Cruiser 2013 года за 37.900 долларов. Но, повторюсь, подобного рода предложения в нашем случае даже не рассматриваются - не по карману это среднестатистическому азербайджанцу.

Обычный гражданин нашей страны, как правило, примеряется к подержанным авто. К примеру, новый седан Volkswagen Polo 2015 года был продан на одном из отечественных сайтов за 11.300 долларов. При этом подержанный хетчбэк Volkswagen Polo, но 2010 года стоит в Баку порядка 9.000-10.000 манатов - в зависимости от пробега и состояния. Вот приблизительно на такую с Mercedes сумму, чуть больше или чуть меньше, обычно и рассчитывает наш рядовой соотечественник гражданин, желающий купить авто.

В принципе, предложений больше чем достаточно. Тут тебе и седан Chevrolet Aveo 2007 года с пробегом 74.000 км за 7.700 манатов, и опять седан, но уже Mercedes Е-220 2001 года с пробегом в 304 с лишним тысяч километров за 10.900 манатов. Предлагается и внедорожники Hyundai Santa Fe 2002 года с пробегом в 210.000 киллометров за 9.500 манатов. Ну и наконец, можно обзавестись седаном «Лада» (ВАЗ) 2115 , год выпуска 2011, пробег 250.000 киллометров, цена 6.400 манатов.

Этот обзор цен и предложений на рынке вторичных автомобилей можно продолжать еще очень долго. Но в целом, все ясно и без дальнейшей детализации. Среднего уровня авто от российских производителей в нашей стране идет по цене от 6.000 до 8.000 манатов, а немецкие французские, японские и прочие подержанные иномарки стоят в среднем 7.000-11.000 манатов.

Какие еще расходы ждут того, кто решит купить подержанное авто? Это траты на технический осмотр где-то раз в полгода и текущий ремонт. На техосмотр уходит обычно порядка 200 манатов в год, а на ремонт по разному, но не более 100 манатов в год. Плюс каждые 5.000 км нужно менять масло, что обойдется в 70-100 манатов. Ну и конечно, расходы на парковку. Цены разные, но в среднем 1-2 маната в день. Допустим, что автовладелец оставляет машину на парковке не каждый день, а раз в три дня и платит по 1 манату. В год это очередной стольник. Итого уже где-то 400 ежегодно.

А еще расходы на бензин в среднем порядка 30-50 манатов в месяц. В год это делает 360-600 манатов. Про штрафы же даже писать не хочется, хотя они также могут вылиться в год в весьма солидную сумму. В общем, как видим, получается, что в год на собственный автомобиль уйдет порядка 1000 манатов. А сколько можно наездить на такую же сумму на такси? Достаточно много, скажу я вам.

Расклад примерно такой: если поездка на одно и то же расстояние в такси обойдется в 5-7 манатов, то в собственном авто это будет примерно 2 маната. Ну а если не ездить в такси часто и далеко, то смысл приобретения личной машины полностью отпадает - годовые затраты на ее содержание обойдутся много дороже поездок в такси. А ведь есть еще автобусы, метро. Не говоря уже о кошмарных бакинских пробках, когда гораздо легче и быстрее добраться до нужного места именно подземкой.

Кроме того, как справедливо отметил Варламов, личный автомобиль – это постоянная головная боль. Где хранить? Куда поставить, если вы уезжаете надолго? Вы привязаны к месту парковки. Без личного автомобиля маршруты получаются удобнее. Я уже не говорю о том, что, сидя в такси, вы не переживаете за проблемы с этим авто, расслабленно едете себе куда надо. В своем личном авто, да еще с учетом того ада, что творится на наших дорогах, расслабиться не получится.

В общем, общественный транспорт в комбинации с такси легко заменяет личный автомобиль.