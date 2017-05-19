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Рамиль Гулиев все же поднял флаг Азербайджана На Исламиаде в Баку

Автор: Отдел спорта 

Азербайджанский легкоатлет Рамиль Гулиев, выступающий за Турцию, свою вторую победу на Исламиаде в Баку отпраздновал с турецким и азербайджанским флагами.

После победы на дистанции 200 метров Рамиль взял в руки флаг Турции, а знамя Азербайджана завязал вокруг шеи. Азербайджанским болельщикам, посетившим минувшим вечером Олимпийский стадион, было приятно видеть этот жест спортсмена, особенно учитывая то, что после завоевания первого золота – на дистанции 100 метров – Рамиль праздновал успех лишь с флагом Турции. Это вызвало неоднозначную реакцию, ведь выступая на Родине, можно было проявить дань уважения и к Азербайджану, несмотря на обиду, которая, возможно, осталась у Гулиева в отношении некоторых лиц.

После второй победы Рамиль все же сделал то, чего от него ожидали многие…

Напомним, что Рамиль уже много лет живет в Турции. Он со скандалом покинул Баку, и в 2011 году получил турецкое гражданство.

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