ОБСЕ о боевых действиях в Карабахе

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта призвали армянскую и азербайджанскую стороны воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта.

"Согласно информации, собранной из нескольких достоверных источников, 15 мая вооруженные силы Азербайджана выпустили ракету по линии соприкосновения, нанеся удар по военной технике. Вечером 16 мая и 17 мая армянские вооруженные силы ответили минометным огнем различного калибра. Эти действия обеих сторон представляют собой значительные нарушения режима прекращения огня и вызывают тревогу", - говорится в распространенном вечером в четверг 18 мая заявлении посредников, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ.

В заявлении отмечается, что существуют противоречивые сообщения о "целях недавних ударов, а также о жертвах и нанесенном ущербе".

Сопредседатели Минской группы и личный представитель действующего председателя ОБСЕ продолжают собирать дополнительные данные для более полной и точной информации о текущей ситуации. Сопредседатели осуждают нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта", - отмечается в заявлении.