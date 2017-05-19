В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Алиовсата Аббасова прошло очередное заседание по уголовному делу Айгюнь Акимовой, обвиняемой в присвоении одного миллиона манатов, и ее соучастника Ильхама Бахышова.

Заседание началось с показаний потерпевшей Саиды Алиевой, которая сообщила, что в 2010 году дала обвиняемой пять тысяч манатов, чтобы она помогла получить диплом ее дочери, учившийся в Международном университете. Саида Алиева отметила, что познакомилась с Айгюнь в магазине своей знакомой Афет Гусейновой.

«Айгюнь уверяла, что ее родственник работает на высоком посту в МНБ и поможет получить диплом моей дочери буквально за неделю. Имен, однако, Айгюнь не называла. Я дала ей пять тысяч, но ни диплома, ни денег своих я так и не увидела. Поняв, что результата не будет, я обратилась с заявлением в полицию», - сказала Саида Алиева.

«Алиева лжет. Я обычная гражданка, а она тогда работала в одном из министерств. Чем и как я могла ей помочь?», - заявила в ответ на обвинения потерпевшей Айгюнь Акимова.

Затем дала показания потерпевшая Рита Гасанзаде, долгое время работавшая в доме у обвиняемой. Она заявила, что Айгюнь присвоила принадлежавшие ей 28 тысяч 700 долларов,

«Я смотрела за ребенком Айгюнь за 20 манатов в день. У нас с ней были очень хорошие отношения, иногда я даже ночевать у нее оставалась. Случилось так, что я продала свой дом, и Айгюнь знала об этом. Как-то она попросила у меня 20 тысяч манатов, сказав, что она должна заплатить рабочим. Мне она пообещала квартиру в доме, который якобы строил ее муж возле станции метро «Гянджлик». Я сняла деньги со своего счета в банке и передала их Айгюнь», - утверждала потерпевшая.

Когда Рита Гасанзаде попросила Айгюнь вернуть ее деньги, та выставила ее из своего дома. Женщина умоляла Айгюнь вернуть деньги, но Акимова, которая жила на широкую ногу, одевалась в дорогих бутиках и ездила на автомобилях премиум-класса, все время отделывалась от своей работницы обещаниями.

«Айгюнь всегда хвасталась своими деньгами. Каждый день в ресторанах она оставляла по 300-500 манатов. Они с мужем - бизнесменом Абдуллой строили дома. Эта дама разъезжала на автомобилях Porsche и Escalade. Если бы Айгюнь захотела, то запросто вернула мои деньги. Но она всякий раз уверяла, что скоро предоставит мне квартиру в новом доме. А порой говорила, что ей вот-вот дадут миллион и она сразу вернет мои деньги. Но дальше слов не пошло, мне даже за работу не заплатили. Я чуть с ума не сошла из-за потери своих денег», - возмущалась Гасанзаде.

Напомним, что в качестве свидетеля показания по этому делу дал президент группы компаний AMAY Абдулла Абдуллаев. Бизнесмен, который не так давно вышел на свободу, заявил в суде, что с Айгюнь Акимовой он в браке никогда не состоял и общих детей у них нет. Айгюнь, мол, вообще не замужем, и кто отец ее детей, неизвестно. Просто она работала в компании Абдуллаева «AMAY Абдулла» уборщицей, и он, якобы пожалев ее, разрешил указать себя в документах как отца ее детей.

Сама Айгюнь Акимова сообщала обманутым ею бизнесменам, что является секретным агентом МНБ, и мошенническим путем присваивала их деньги. Вместе со своим подельником Ильхамом Бахшалиевым она таким образом прикарманила в общей сумме миллион манатов.

Очередное заседание суда по этому делу состоится 25 мая.