Беспрерывные дожди привели к серьезным последствиям в горных селениях Гаджигабула, передает АПА.

Больше от всего от стихии пострадало село Губалы. Более 15 домам и частным хозяйствам нанесен серьезный ущерб. Дожди вызвали половодье в реке Пирсаат, в результате подтопило гранатовые сады, частные посевные участки.

Затоплены приусадебные участки. Зафиксирован массовый падеж в ряде хозяйств. Мост, соединяющий село с райцентром оказался в аварийном состоянии, в связи с чем связь с селом временно прервалась. Накануне районная комиссия ЧС восстановила мост.

Создана комиссия для устранения последствий стихии и определения размера ущерба.