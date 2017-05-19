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Гаджигабул затопило селем фото

 

Беспрерывные дожди привели к серьезным последствиям в горных селениях Гаджигабула, передает АПА.

Больше от всего от стихии пострадало село Губалы. Более 15 домам и частным хозяйствам нанесен серьезный ущерб. Дожди вызвали половодье в реке Пирсаат, в результате подтопило гранатовые сады, частные посевные участки.   

Затоплены приусадебные участки. Зафиксирован массовый падеж в ряде хозяйств. Мост, соединяющий село с райцентром оказался в аварийном состоянии, в связи с чем связь с селом временно прервалась. Накануне районная комиссия ЧС восстановила мост.  

Создана комиссия для устранения последствий стихии и определения размера ущерба.  

 

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