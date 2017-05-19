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Иран выбирает президента

 

В пятницу во всех городах Ирана открылись избирательные участки на выборах нового президента страны. По данным комиссии, правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков, передает РИА Новости.

Кандидатов четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Одним из первых проголосовал на президентских выборах верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. 

"Выборы очень важны, и судьба страны находится в руках народа", — заявил Хаменеи, проголосовавший на избирательном участке в Тегеране.

Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент.

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