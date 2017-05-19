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Нефть дорожает: Brent — $53

 

Цены на нефть продолжают расти в пятницу, рынок завершает вторую неделю подряд на оптимизме, что государства ОПЕК и не-ОПЕК договорятся о продлении соглашения об ограничении нефтедобычи на заседании 25 мая.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром выросла на $0,43 (0,82%)  до $52,94 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,47 (0,95%)  до $49,82 за баррель.

С начала этой недели цены на нефть Brent и WTI выросли примерно на 4%.

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