Нефть дорожает: Brent — $53

Цены на нефть продолжают расти в пятницу, рынок завершает вторую неделю подряд на оптимизме, что государства ОПЕК и не-ОПЕК договорятся о продлении соглашения об ограничении нефтедобычи на заседании 25 мая.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром выросла на $0,43 (0,82%) — до $52,94 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,47 (0,95%) — до $49,82 за баррель.

С начала этой недели цены на нефть Brent и WTI выросли примерно на 4%.