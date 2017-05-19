Подписаться на уведомления
 

Китайские истребители перехватили американский самолет

 

Два китайских истребителя перехватили самолет ВВС США над Восточно-Китайским морем, сообщает NBC со ссылкой на двух американских военных чиновников.

По данным телеканала, самолет WC-135 Constant Phoenix, предназначенный для сбора образцов из атмосферы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов, проводил в среду плановую миссию в международном воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем, когда его перехватили два китайских истребителя Су-30.

Американские военные чиновники США сообщили, что команда WC-135 охарактеризовала действия Китая как "непрофессиональные".

По их данным, самолет действовал в соответствии с международным законодательством. Они также отметили, что информация направлена КНР через "соответствующие дипломатические каналы".

Это не первый воздушный инцидент в регионе. Так, в мае 2016 года китайские истребители перехватили разведчик ВВС США в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем. В Пентагоне действия летчиков назвали опасными, а власти КНР потребовали от Америки немедленно прекратить разведывательные полеты.

743 просмотров


Темы:

Старости
Посол Китая в Азербайджане: «Всё в руках Китая»
Посол Китая в Азербайджане: «Всё в руках Китая» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 22° / 15°
20 Май 26° / 16°
21 Май 21° / 15°
22 Май 23° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.8916 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

В Баку мужчина скончался перед станцией метро фото
Срок ареста Самвела Бабаяна продлен
Бой в Дагестане: уничтожены боевики
SOCAR поставит авиатопливо для Минобороны Украины
108 новых случаев заражения ВИЧ Данные Центра по борьбе со СПИДом; фото
МИД: «Заявление МГ ОБСЕ – несправедливый и необъективный подход»
Трамп послал еще один авианосец к берегам Северной Кореи
Первый приговор российскому солдату за преступление в Сирии
Минфин передал в Конгресс данные о связях Трампа с Россией
Китайские истребители перехватили американский самолет
Замглавы USAID на переговорах в Баку
Нефть дорожает: Brent — $53
Армяне продолжают минометные обстрелы
В Гобу повесился 31-летний мужчина
Иран выбирает президента
Гаджигабул затопило селем фото
Светская львица под крылом олигарха кинула пол-Баку haqqin.az из зала суда
ОБСЕ о боевых действиях в Карабахе
Предсказаны первые жертвы повышения уровня моря
Рамиль Гулиев все же поднял флаг Азербайджана На Исламиаде в Баку
Личное авто или такси: на чем дешевле ездить? навеянное Варламовым
В Милане мигрант с ножом напал на правоохранителей
Беларусь поставила в Баку дефектное вооружение? скандальное дело
Мария Захарова снова наехала на Азербайджан перепалка с Хикметом Гаджиевым
Трамп: "Мы - разобщенная, неединая, запутавшаяся страна"
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться