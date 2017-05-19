Китайские истребители перехватили американский самолет

Два китайских истребителя перехватили самолет ВВС США над Восточно-Китайским морем, сообщает NBC со ссылкой на двух американских военных чиновников.

По данным телеканала, самолет WC-135 Constant Phoenix, предназначенный для сбора образцов из атмосферы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов, проводил в среду плановую миссию в международном воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем, когда его перехватили два китайских истребителя Су-30.

Американские военные чиновники США сообщили, что команда WC-135 охарактеризовала действия Китая как "непрофессиональные".

По их данным, самолет действовал в соответствии с международным законодательством. Они также отметили, что информация направлена КНР через "соответствующие дипломатические каналы".

Это не первый воздушный инцидент в регионе. Так, в мае 2016 года китайские истребители перехватили разведчик ВВС США в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем. В Пентагоне действия летчиков назвали опасными, а власти КНР потребовали от Америки немедленно прекратить разведывательные полеты.