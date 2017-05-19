Минфин передал в Конгресс данные о связях Трампа с Россией

Министерство финансов США передало в американский Конгресс ценные сведения, которые помогут расследовать дело о возможных деловых связях президента Дональда Трампа с Россией, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Документы поступили в комитеты по разведке обеих палат Конгресса от специального подразделения Министерства финансов США – службы финансовой разведки (ФИНСЕН). Ведомство занимается мониторингом движения финансовых потоков и схемами отмывания денег. ФИНСЕН собирает информацию из банков по всему миру.

Изучение финансовой документации и транзакций "крайне важно" для расследования, сообщил CNN член комитета Палаты представителей по разведке демократ Адам Шифф.

На протяжении последних недель парламентарии от Демократической партии неоднократно обращались с запросами в ФИНСЕН с просьбой предоставить им финансовую отчетность, необходимую для расследования. Ранее в Сенате США отказались назначать кандидата Трампа Сигала Малдекера на должность главы ФИНСЕН до тех пор, пока ведомство не удовлетворит их запрос, отмечает CNN.

Министерство юстиции США в среду назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США неоднократно обвиняли Москву в попытке повлиять на ход предвыборной кампании. Россия опровергла эти обвинения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".