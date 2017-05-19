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Первый приговор российскому солдату за преступление в Сирии

 

Московский окружной военный суд вынес первый приговор военнослужащему российской армии за преступление, совершенное во время боевых действий в Сирии. Об этом в пятницу, 19 мая, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник, близкий к разбирательству.

Слушания проходили в закрытом для прессы режиме.

По словам источника, рядовой контрактной службы Артем Хилько был признан виновным по статье 348 УК РФ («Нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату»). Он полностью признал свою вину и попросил о минимальном наказании.

Прокурор предложил оштрафовать контрактника на 50 тысяч рублей. Однако суд, учитывая, что Хилько впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется командованием его части и является участником боевых действий, не стал взыскивать с него и эту сумму.

«Рядовой был оштрафован на минимальную сумму и сможет продолжить службу в вооруженных силах», — сообщил собеседник издания.

По данным газеты, Хилько вместе с другими военнослужащими 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии принимал грузы, поступающие на базу ВМФ в сирийском Тартусе, а затем под охраной доставлял их адресатам. Во время очередных погрузочных работ рядовой забыл снять автомат, который повесил на борт грузового «Урала». По дороге оружие потерялось.

Следствие исключило версию о возможной продаже автомата после выяснения обстоятельств произошедшего.

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