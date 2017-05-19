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Трамп послал еще один авианосец к берегам Северной Кореи

 

Военно-морские силы США начали передислокацию авианосца "Рональд Рейган" на Корейский полуостров, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их данным, "Рональд Рейган" проведет в этом районе учения с другим кораблем ВМС США, "Карлом Винсоном".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как в ночь на воскресенье Пхеньян испытал очередную ракету. В понедельник КНДР официально сообщила об успешном пуске баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров, упала она в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в две тысячи километров была достигнута впервые.

Ранее апреля к полуострову подошла авианосная группа США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". По мере продвижения в Японском море авианосец принял участие в совместных учениях с силами воздушной самообороны Японии, а затем с ВМС Южной Кореи. Сообщалось, что ударная группа во главе с "Карлом Винсоном" останется в акватории Корейского полуострова на неопределенное время для участия в совместных с Южной Кореей операциях.

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