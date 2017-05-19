МИД: «Заявление МГ ОБСЕ – несправедливый и необъективный подход»

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, руководствуясь подготовленными ими же обновленными Мадридскими принципами, в первую очередь должны потребовать от Армении вывода своих войск с оккупированных азербайджанских территорий и призвать ее продолжить субстантивные переговоры для политического решения конфликта на основе резолюций СБ ООН. Об этом сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 18 мая 2017 года.

«Стандартное заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 18 мая 2017 года, где они коснулись лишь режима прекращения огня, несмотря на 28-ю годовщину оккупации вооруженными силами Армении Лачинского района и выступление президента Армении в парламенте, в ходе которого он отрицал Мадридские принципы, носит симптоматический характер.

Как и население других оккупированных районов Азербайджана, 80 тысяч жителей Лачина превратились в беженцев и вынужденных переселенцев. Несмотря на то, что в этот день исполнилось 25 лет со дня оккупации Лачинского района, сопредседатели Минской группы ОБСЕ не упомянули это в своем заявлении, что является несправедливым и необъективным подходом.

Вооруженные силы Азербайджанской Республики находятся на суверенных территориях Азербайджана и на фоне оккупации Арменией азербайджанских территорий обеспечивают оборону нашей страны и безопасность гражданского населения», - сказал Хикмет Гаджиев.