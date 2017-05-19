За первый квартал 2017 года в Азербайджане зарегистрировано 108 новых случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню памяти жертв СПИДа, сказала глава Центра по борьбе со СПИДом Минздрава Азербайджана Эсмира Алмамедова, передает собственный корреспондент haqqin.az.

По ее словам, 107 из этих лиц являются гражданами Азербайджана, один — иностранец. Из них 71 — мужчины и 36 — женщины. За этот период у 31 ВИЧ-инфицированного гражданина страны заболевание перешло в стадию СПИДа. Скончались 19 человек.

По словам Алмамедовой, за январь-март 2017 года из выявленных инфицированных лиц 10 (9,3%) человек были заражены парентеральным путем, 51 (46,7%) — гетеросексуальным, 4 (3,7%) — гомосексуальным, у четырех человек ВИЧ передался от матери к ребенку, у 39 (36,6%) путь инфицирования не определен.

Алмамедова сообщила, что в рамках Всемирного дня памяти жертв СПИДа, который ежегодно отмечается по всему миру в третье воскресенье мая, будет осуществлена широкая программа по просвещению и профилактике ВИЧ/СПИДа. В частности, планируется организовать пункты бесплатного добровольного тестирования и консультаций во всех крупных торговых центрах Баку, высших учебных заведениях, на Бакинском автовокзале, а также в других городах и районах страны.

Перед станциями бакинского метро будут розданы брошюры и буклеты о ВИЧ, планируется демонстрация ролика о ВИЧ на мониторах Интеллектуального управления автотранспортом, установленных на автобусных остановках в Баку.

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims) был отмечен в американском Сан-Франциско в 1983 году. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на планете проживают более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается на 14-15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных — молодые люди в возрасте до 30 лет. За последние 25 лет от СПИДа скончались около 25 миллионов человек.