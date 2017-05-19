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SOCAR поставит авиатопливо для Минобороны Украины

 

SOCAR Ukraine подписало с Министерством обороны Украины два договора на поставку 2,9 тыс. тонн и 6,1 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей, или авиационное топливо по цене 16 637,9 гривен/тонна (630,57 доллара) и 17 500 гривен/тонна (663,25 доллара) соответственно, сообщает АПА.

Согласно информации, срок поставки топлива — до 31 мая 2017 года.

Конкурентом SOCAR по лоту на 6,1 тыс. тонн стало ООО «Войсксервис», по лоту на 2,9 тыс. тонн  кроме ООО «Войсксервис», было еще ООО «ЕФГ Трейдинг» (Харьковская область).

При этом ООО «ЕФГ Трейдинг» стало победителем по 2 из 4 лотов, договорившись о поставках 6,1 тыс. тонн авиатоплива по цене 16 666 гривен/тонна (631,64 доллара) и 3 тыс. тонн  по цене 16 527 гривен/тонна (626,37 доллара).

Минобороны подписало договоры с ООО «ЕФГ Трейдинг», их общая стоимость — 181,5 млн гривен.

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