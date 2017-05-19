SOCAR поставит авиатопливо для Минобороны Украины

SOCAR Ukraine подписало с Министерством обороны Украины два договора на поставку 2,9 тыс. тонн и 6,1 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей, или авиационное топливо по цене 16 637,9 гривен/тонна (630,57 доллара) и 17 500 гривен/тонна (663,25 доллара) соответственно, сообщает АПА.

Согласно информации, срок поставки топлива — до 31 мая 2017 года.

Конкурентом SOCAR по лоту на 6,1 тыс. тонн стало ООО «Войсксервис», по лоту на 2,9 тыс. тонн — кроме ООО «Войсксервис», было еще ООО «ЕФГ Трейдинг» (Харьковская область).

При этом ООО «ЕФГ Трейдинг» стало победителем по 2 из 4 лотов, договорившись о поставках 6,1 тыс. тонн авиатоплива по цене 16 666 гривен/тонна (631,64 доллара) и 3 тыс. тонн — по цене 16 527 гривен/тонна (626,37 доллара).

Минобороны подписало договоры с ООО «ЕФГ Трейдинг», их общая стоимость — 181,5 млн гривен.