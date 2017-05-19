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Бой в Дагестане: уничтожены боевики

 

В Дагестане в результате спецоперации убиты четверо бандитов, среди которых главарь «кадарской» банды. Об этом Росбалту сообщили в информцентре Национального антитеррористического комитета.

По данным НАК, минувшей ночью в рамках режима контртеррористической операции в Буйнакском районе Дагестана при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из частных домов селения Карамахи была обнаружена группа лиц, причастных к деятельности бандитского подполья.

Банда была блокирована. На предложение сдаться бандиты открыли огонь. В ходе перестрелки бойцы спецназа ФСБ России убили всех четверых бандитов.

По информации НАК, эти боевики представляли собой остатки так называемой кадарской бандгруппы, организационное ядро которой было ликвидировано в прошлом году. Во время предварительного опознания установлено, что убитые — главарь и его сообщники, отличавшиеся особой жестокостью и цинизмом. На счету банды многочисленные преступления террористической направленности, в том числе убийства главы администрации села Карамахи и других гражданских лиц, а также вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. Активная фаза спецоперации завершена.

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