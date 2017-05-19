И Конгресс, который настаивал на назначении специального прокурора, и разведывательное сообщество, крайне критически относящееся к Трампу, и большая пресса США, открытый враг президента, и нация в целом с энтузиазмом восприняли новость о назначении специального прокурора для расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы и связи президентской команды с российскими чиновниками. Этим человеком стал бывший директор ФБР Роберт Мюллер III, который руководил крупнейшей спецслужбой Америки с 2001 по 2013 год.

Разговоры о связях команды Трампа с Кремлем, не затихая, ведутся уже много месяцев. Назначение спецпрокурора стало неизбежной уступкой со стороны Белого дома демократам, поскольку страна уже дошла до состояния кипения. Помимо резкого падения рейтинга президента и ожесточенной войны между ним и прессой, политическая нервозность стала сказываться и на экономических показателях.

Так, в минувшие сутки фондовая биржа в Нью-Йорке закрылась с максимальным за последние восемь месяцев падением котировок. Это связано с политическими скандалами вокруг администрации президента США Дональда Трампа.

"Тупые журналисты" Америки

Трамп сам во многом виноват в том, что скандал с расследованием русского следа дошел до состояния кипения. Во время визита в Вашингтон российского министра иностранных дел Сергея Лаврова он, будто специально эпатируя публику, пригласил на встречу в Белый дом посла России в США Сергея Кисляка, который стал, неожиданно для себя самого, одной из центральных фигур в скандале. До этого малозаметный дипломат "ленинской школы", специалист исключительно по вопросам разоружения, имеющий неважную репутацию среди аккредитованных в США российских журналистов, волею судьбы незадолго до пенсии стал фигурой международного уровня. Своей "славой" Кисляк обязан тому, что еще до выборов встречался с будущим советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном и другими важными официальными лицами США, а эти персоны о контактах с послом умолчали.

Сначала никто не знал, какие именно секреты выдал Трамп, но телеканал ABC быстро докопался до истины. Дональд Трамп во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым рассказал о планах террористов из ИГИЛ взорвать пассажирский самолет, предположительно направляющийся из России в США. Эту информацию американская разведка получила от израильского агента, работающего на территории, контролируемой «Исламским государством». Трамп попытался защититься. Он заявил, что обладает «абсолютным правом» делиться такой информацией с Россией, которой угрожает теракт. Однако американская пресса обвинила президента в том, что он ставит под удар источники своих спецслужб.

Неожиданно в ход дискуссии вмешался президент Путин, при чем сделал он это на не характерной для него нервической ноте: «Они раскачивают внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах под антироссийскими лозунгами. Они либо не понимают, что наносят вред собственной стране, - и тогда они просто тупые, либо они все понимают - и тогда они опасные и нечистоплотные люди».

Кто это "они", Путин не конкретизировал, но речь, ясно, идет об американских журналистах. Однако с выводом о том, что Трамп подставил израильского информатора США, согласны и европейские и азиатские коллеги "тупых" американских газетчиков. Да и потом сам президент Путин, в прошлом кадровый сотрудник КГБ, не может не знать о том, что значит в разведке идентифицировать источник информации.

Конечно, как считает представитель МИД М. Захарова, лучше вообще не читать американские газеты (отсыл к известному герою фильма "Собачье сердце" профессору Преображенскому, который рекомендовал не читать до обеда советских газет).

"Полезный дурак" Кремля

Критически воспринимая этот совет, позволю себе процитировать высказывание в газете The Washington Post экс-директора ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Майкла Хайдена, в компетенции которого не приходится сомневаться.

"Конечно, - пишет экс-директор ЦРУ, - президент обладает абсолютной властью рассекречивания и на практике должен иметь большую свободу действий касательно того, чем он хочет делиться с другими странами. Но здесь вопрос не в полномочиях президента вообще, а в работе данного президента" (выделено мной).

"В ноябре, за несколько дней до выборов, я попытался проанализировать странную привязанность Дональда Трампа к Владимиру Путину и различные контакты между членами его штаба с парнями из России, - пишет Хайден в столичном издании. - Лучшее объяснение, которое пришло мне на ум, было то, что русские называют polezni durak". Этот термин советских времен описывает наивного человека, которого Кремль обычно презирал, но которого он мог подтолкнуть делать вещи в свою пользу.

"Суровый человек со стержнем"

Но вернемся к ключевой фигуре расследования - Роберту Мюллеру. Он пользуется огромным авторитетом в стране, и по поводу его назначения специальным прокурором не нашлось никаких возражений среди политических противников Трампа - демократов в Конгрессе. У Мюллера в стране репутация жесткого, крайне дисциплинированного и принципиального руководителя "со стержнем".

Судя по его заявлению о готовности взять всю ответственность за честное и беспристрастное проведение расследования, Мюллер понимает, что теперь к нему в течение длительного времени будут прикованы все взгляды нации. Кстати, о его назначении в Министерстве юстиции сообщил заместитель генпрокурора Род Розенстайн. Сам генпрокурор Джефф Сешнс еще месяц назад взял самоотвод в проведении расследования связей с Россией. Причиной послужила информация о том, что он также встречался с послом Кисляком.

Мюллер получает колоссальные полномочия. Его расследование будет абсолютно независимым, не подверженным никакому политическому влиянию со стороны заинтересованных групп. Бывшему директору ФБР поручено расследовать «любые связи и (или) координацию между российским правительством и лицами, связанными с компанией президента США Дональда Трампа». Кроме того, практически неизбежно он будет расследовать и возможную незаконную передачу Трампом Лаврову и Кисляку засекреченной информации о предполагаемом теракте.

Как говорит сенатор Ричард Блюменталь, "в распоряжении Мюллера должны быть предоставлены абсолютно все ресурсы и вся информация о прежних попытках воспрепятствовать проведению расследования".

Специальные федеральные прокуроры играли огромную роль в политической жизни Америки. Достаточно вспомнить, с каким рвением копал землю спецпрокурор Кеннетт Старр, расследовавший супружескую измену и ложь под присягой бывшего президента Билла Клинтона, как досконально исследовал он скандальное пятно со следами "органической деятельности" президента, оставленное на известном голубом платье практикантки Белого дома Моники Левински. И ведь довел-таки Старр тогда дело до начала процесса импичмента. Лишь отсутствие кворума в Конгрессе позволило Клинтону избежать позорной отставки.

Импичмент Трампа не исключается

В Америке, правда, сейчас проводят больше параллели с "Уотергейтом", гигантским скандалом с прослушиванием политических противников, который привел к отставке в 1974 году Ричарда Никсона. Некоторые из начавшихся в США тенденций живо воскрешают в памяти свидетелей того расследования политическую расстановку сил при Никсоне.

"Лично мне всегда нравился Никсон, - вспоминает 85-летний конгрессмен Том Рэйлсбэк, который до сих пор служит в Юридическом конгрессе Палаты представителей. - Никсон голосовал за мое избрание в Конгресс, а я за его - в Белый дом. Но наступил момент, когда я, как и многие другие, понял, что для нас важнее наши собственные жизни".

Не столько жизни, конечно, а политические карьеры. Вот и теперь, как сообщают влиятельные американские издания, все большее число республиканцев в Палате и Сенате, прежде в той или иной степени поддерживавших Трампа, начинают выражать ему вотум недоверия.

"Главная опасность для него коренится в его собственной партии, - говорит президентский историк Дуглас Бринкли. - В ней с каждой неделей появляется все больше и больше влиятельных республиканцев, которые начинают дистанцироваться от Трампа потому, что от него начал исходить запах раненого зверя".

И если прежде все разговоры об импичменте носили гипотетический характер, то теперь в Конгрессе зазвучали открытые призывы отправить Трампа в отставку.

Первым призвал начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа конгрессмен от Демократической партии Эл Грин. Как пояснил Грин, он считает необходимым отрешение Трампа от должности за его «препятствование правосудию» в расследовании связей с Россией. По его мнению, сейчас демократия в стране находится под угрозой.

Импичмент президента Соединенных Штатов - это исключительно сложный, долгий и муторный процесс. Найти доказательства препятствования правосудию, которое по Конституции служит основанием для отставки, очень не просто. Однако сейчас, как пишет газета The New York Times, против Трампа собирается огромное количество свидетельств того, что он действительно "пытался свернуть расследование против Флинна", и того, что члены команды Трампа "вступили в заговор с российскими чиновниками".

И сейчас prima facie свидетельством являются показания уволенного директора ФБР Коми, который может при проведении Мюллером расследования выступить под присягой и заявить: да, на него было оказано давление президентом, чтобы спустить расследование на тормозах. Могут возникнуть и новые крупные факты саботажа Трампа, после чего дело будет передано на рассмотрение Конгресса. И учитывая настроения на Капитолийском холме, две трети его членов вполне могут сказать президенту то, что сам Трамп неоднократно говорил немалому числу американцев: "Вы уволены".

Опытные американские эксперты предупреждали нацию еще в ходе избирательной кампании о том, что человек с управленческим опытом, каким бы успешным он ни был, необязательно будет эффективным политическим руководителем. Нация не послушалась и теперь расхлебывает заваренную ее лидером кашу.

P.S. Сегодня, 19 мая, Дональд Трамп отправится в свою первую поездку за рубеж. Он посетит Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан. Его зарубежный тур также будет включать участие во встрече НАТО в Брюсселе 25 мая и в работе саммита G7 на Сицилии. Но на всех переговорах будет висеть тень внутренних расследований в США, а также вопрос о том, насколько можно доверять столь непредсказуемому президенту Америки.