В России решили бороться с магами

За незаконное занятие народной медициной и осуществление оккультно-магической деятельности предлагается установить уголовную ответственность. Соответствующий законопроект в Госдуму внес депутат Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.

«Согласно статистическим данным, которые приводятся в исследовании РАМН, 95 процентов народных целителей не имеют медицинского образования, а свыше 40 процентов из них нуждаются в лечении психических отклонений. При этом многие такой деятельностью занимаются без получения специального разрешения», — объяснил необходимость законопроекта депутат.

Он добавил, что зачастую граждане, маги и колдуны вовлечены в мошеннические схемы, из-за которых их клиенты лишаются имущества и денег.

Согласно документу, если деятельность лиц, занимающихся народной медициной или магической деятельностью без установленных законом разрешений, по неосторожности причинит вред здоровью человека или имущественный ущерб в крупном размере, то их предлагается наказывать лишением свободы или принудительными работами на срок до трех лет либо штрафом в размере до 120 тысяч рублей.