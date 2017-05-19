Азербайджанца посадили за ограбление «Помидора»

Четыре года в колонии особого режима проведет уроженец Азербайджана за открытое хищение ювелирных изделий, принадлежащих продавцу магазина, рассказали в облсуде, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Орловские новости».

Мужчина ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления против личности, а также тяжкого преступления против собственности.

«В один из осенних вечеров осужденный пришел в магазин «Помидор». Увидел на шее продавца золотую цепочку с крестиком. Не долго думая, посетитель ударил продавца кулаком в лицо, отчего потерпевший упал, а подсудимый тем временем сорвал с его шеи золотую цепочку с крестиком. Подсудимый скрылся с похищенным», - следует из материалов дела.

На суде мужчина свою вину не признал, заявив, что в тот день в магазин «Помидор» не заходил. Однако нашлись свидетели. Показания потерпевшего и заключение экспертов также свидетельствовали о виновности подсудимого.

Орловский районный суд назначил ему 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Ответчик подал апелляцию в высшую инстанцию. Но и областной суд не нашел оснований для отмены приговора.