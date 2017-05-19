В Индии рухнул мост: есть погибшие

Пешеходный мост рухнул в штате Гоа на западе Индии, в результате погибли два человека, без вести пропали 30 человек. Об этом в пятницу сообщили официальные лица, передает Синьхуа.

Инцидент произошел на реке Санвордем в деревне Курчорем в районе Южный Гоа. Обнаружены тела двух погибших, в настоящее время поисковая операция продолжается.

Согласно сообщению полиции, некоторым людям удалось доплыть до берега реки, другие были спасены из воды.

Как сообщили местные жители, мост находился в полуразрушенном состоянии, в последние четыре года он был закрыт для движения.