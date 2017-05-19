Если бы Исламиады не было, Азербайджану следовало бы ее придумать. Хотя, впрочем, Азербайджан и придумал эту Олимпиаду для исламского мира. Ее не было, и Азербайджан ее придумал!

И дело вовсе не в небывало победном выступлении на крупнейших состязаниях азербайджанских спортсменов. Можно говорить о качественно новом выходе Азербайджана в международное спортивное пространство как новой спортивной страны.

Разумеется, в спорте, как, скажем, и в искусстве всегда есть место сенсациям, связанным с неожиданным возгоранием яркой звезды, а то и нескольких. Однако когда спортивный небосклон украшается целым созвездием и оно сменяется новыми поколениями, это, как правило, говорит о государственном подходе к развитию спортивного движения. Этот вывод подтверждается и тем фактом, что Азербайджан в данном случае претендует на нечто большее, чем несколько громких побед на татами, ринге или волейбольной площадке. Такое случалось, заметим, не раз и в прошлом.

Помнится, как-то президент И.Алиев по этому поводу с искренней радостью говорил: «На Олимпийских играх в Рио мы добились исторической победы. Мы завоевали восемнадцать медалей, по числу которых занимаем 14-е место в мировом масштабе, 7-е место в Европе, 2-е место после России среди бывших советских республик и первое – в мусульманском мире».

И вот сейчас любители спорта с вполне законным ликованием подсчитывают золотые, серебряные и бронзовые медали, добытые на четвертой Исламиаде в Баку. Предвижу определенный читательский скептицизм, что, мол, исламская олимпиада, это вовсе не европейская, а тем более не всемирная.

Что ж, нелишне обратиться к статистке. В Исламских играх солидарности 2017 года принимают участие спортсмены из примерно 50 стран. Общее число спортсменов-участников соревнований боле 3000 человек, которые состязаются в 20 видах спорта. Ведущие радиовещательные компании мира ведут регулярную трансляцию со спортивных площадок и стадионов Баку на 58 стран четырех континентов. Это десять дней беспрерывного доминирования в международном эфире – мечта любой страны и покрупней нашей!

Перечень захватывающих цифр и фактов, свидетельствующих о необыкновенном размахе Исламиады, можно было бы продолжить. Ограничусь двумя фактами, на мой взгляд, наиболее точно отражающими мобилизационные возможности государства, взявшегося за организацию и проведение грандиозных игрищ. Соревнования проходят на 16 спортивных аренах, которые отстроены вне связи с Исламиадой, на проведение которой правительство республики выделило 100 млн долларов. Многих восхищают эти неопровержимые свидетельства финансовых, материальных и чисто спортивных возможностей страны, каковых никогда не бывало.

И как только на полях Баку завершится Исламиада, на автомагистрали изумрудной столицы ворвутся урчащие моторы покорившего многие европейские столицы престижного соревнования Формула-1. И снова все взгляды устремятся на нашу страну.

Однако раздаются и скептические замечания из оппозиционных рядов и обывательской среды, мол, эти бы деньги да на строительство детсадов и повышение пенсий. Что и говорить, имеется нужда и в том и в другом. Но не хлебом единым жив человек. Хотя при желании можно назвать с десяток вполне независимых государств с неплохим достатком населения, не претендующих, однако, ни на что иное. Ни на высокий уровень спортивных достижений, ни на организацию у себя сколь-нибудь серьезных спортивных мероприятий. "К чему это?.." - скажет иной обыватель.

Видимо, те, кто придерживаются столь оригинальной точки зрения, считают спорт чем-то вроде детских забав или их представление о нем ограничивается футболом. Более того, могу сказать, что были времена, когда и на государственном уровне превалировали такого рода настроения. Чуть ли не всем правительством собирались почтенные министры на футбольной трибуне и разве что не кричали «Судью на мыло!».

Между тем в последние десятилетия мы стали свидетелями иного подхода к спорту. Он трансформировался в важнейший элемент государственной политики как органичная часть проекта модернизации Азербайджана. Думается, лишне было бы говорить о патриотическом смысле этого долговременного процесса. До Азербайджана Исламиада оказалась по плечу Саудовской Аравии и Индонезии (в 2009 года в Иране пришлось отменить). Помимо сказанного, затратный проект окупится многократно уже в ближайшем будущем наплывом туристов, в новом статусе Азербайджана как платежеспособной и мобильной спортивной страны. Это дорогого стоит.

Особенно с учетом возрастающей конкуренции, неизбежной в такого рода сферах. Помнится, где-то в начале 70-х годов я оказался в длительной командировке в Москве. Советская столица в тот раз впервые показалась как никогда близкой и понятной: вся Москва была облеплена портретами Муслима Магомаева, в кинотеатрах распевали песни Полада Бюльбюльоглу, в консерватории играла Тамилла Махмудова, из репродукторов лились песни «Гая»… Так Баку без лишнего шума и крика покорил Москву, как оказалось, навсегда.

Сейчас перед страной встала та же задача, только на качественно ином уровне – международном. Но и сам современный Азербайджан качественно иное образование. Об этом свидетельствуют не только известные социально-экономические преобразования, изменившие уровень жизни и сам облик республики. Год назад президент И.Алиев данный обновленческий процесс назвал новым курсом – курсом мультикультурализма, который «демонстрирует нашу политику, настроение общества, проводимую нами и предстоящую работу». Теперь, после серии получивших широкий международный резонанс мероприятий (VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, традиционный Бакинский международный гуманитарный форуми и ряд других) настал черед Четвертых Исламских игр солидарности. Блистательные выступления цвета азербайджанского спортивного движения, широкий международный резонанс, который имела бакинская Исламиада свидетельствуют о реализации алиевского модернизационного проекта. Cуть его коротко была сформулирована некоторое время назад в президентской формуле национального строительства: «Мультикультурализм должен стать безальтернативным движением».

Смысл и значение курса на модернизацию в полной мере раскроются на последующих этапах общественного развития. Стоит, однако, привести и слова первого вице-президента Мехрибан Алиевой, произнесённые на открытии бакинской Исламиады: «Азербайджан рад быть частью исламской истории и наследия, делиться исламскими ценностями».

Как видится, устремленный в будущее Азербайджан хранит верность национальным корням, воспринимает и реалии современного мироустройства. Бакинская Исламиада поможет международному сообществу лучше понять и оценить эту формулу развития для Азербайджана и всего исламского мира.