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В Азербайджане 11 молодоженов заразились ВИЧ

Автор: Отдел информации 

С 1987 года, когда в Азербайджане впервые был выявлен вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), по начало апреля этого года в стране зарегистрировано 5269 инфицированных ВИЧ людей. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель Центра по борьбе со СПИДом Минздрава Азербайджана Эсмира Алмамедова, передает собкор haqqin.az.

По ее словам, из них 3796 (73,2%) - мужчины, 1473 (26,8%) - женщины. На стадии СПИДа 1383 человека, скончались от ВИЧ-инфекции 828 человек.

Алмамедова отметила, что в Азербайджане 45,5% человек, живущих с ВИЧ, инфицированы при потреблении инъекционных наркотиков, 43,2% - гетеросексуальным путем, 2% - в результате гомосексуального контакта, 1,9% ВИЧ передался от матери ребенку. У 7,4% пути инфицирования не определены.

Минздрав продолжает проводить меры по обеспечению профилактики, лечения, ухода и поддержке людей, живущих с ВИЧ. С 2006 года, когда в стране начала применяться антиретровирусная терапия (АРВ) ВИЧ, до настоящего времени 3653 человека привлечены к лечению. Из них 115 получили АРВ терапию в первом квартале этого года, сообщила она.

Алмамедова также отметила, что в прошлом году более 550 тысяч человек прошли обследование на ВИЧ. При этом, по ее словам, за январь-март 2017 года в рамках программы медицинского обследования людей, вступающих в бракосочетание, 30464 человека прошли обследование на ВИЧ. У 11 из них было подтверждено инфицирование.

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