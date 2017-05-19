Несмотря на снятие обвинения Швеции против Джулиана Ассанжа, полиция заявила, что, если тот выйдет из посольства Эквадора, его арестуют, заявила полиция Британии. Сообщается, что сооснователь WikiLeaks получил отдельный ордер из-за пропуска залога.

«Суд Вестминстерского магистрата выдал ордер на арест Джулиана Ассанжа после того, как он не сдался суду 29 июня 2012 года, — говорится в заявлении полиции. — Столичная полицейская служба обязана исполнить этот ордер, если он покинет посольство».

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Шведская прокуратура прекратила расследование дела об изнасиловании против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ордер на арест активиста также отменен.

Как сообщается на сайте сторонников Ассанжа, это стало возможно из-за решения рабочей группы ООН по вопросам заключения под стражу. В феврале 2016 года группа решила, что Швеция и Великобритания лишают Ассанжа права на свободу.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года, опасаясь ареста и выдачи Швеции.