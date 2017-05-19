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Ассанжа все же могут арестовать обновлено

 

Несмотря на снятие обвинения Швеции против Джулиана Ассанжа, полиция заявила, что, если тот выйдет из посольства Эквадора, его арестуют, заявила полиция Британии. Сообщается, что сооснователь WikiLeaks получил отдельный ордер из-за пропуска залога.

«Суд Вестминстерского магистрата выдал ордер на арест Джулиана Ассанжа после того, как он не сдался суду 29 июня 2012 года, — говорится в заявлении полиции. — Столичная полицейская служба обязана исполнить этот ордер, если он покинет посольство».

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Шведская прокуратура прекратила расследование дела об изнасиловании против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ордер на арест активиста также отменен.

Как сообщается на сайте сторонников Ассанжа, это стало возможно из-за решения рабочей группы ООН по вопросам заключения под стражу. В феврале 2016 года группа решила, что Швеция и Великобритания лишают Ассанжа права на свободу.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года, опасаясь ареста и выдачи Швеции.

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