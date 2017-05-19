Сегодня ряд азербайджанских СМИ сообщил об аресте старшего брата известного тележурналиста Миршахина Агаева — Мираддина Агаева.

Согласно распространенной информации, Мираддин Агаев обвиняется в мошенничестве.

Брат Миршахина Агаева был привлечен к следствию в ноябре прошлого года на основе жалобы некоего Газанфара Газанфарова, который утверждает, что Мираддин Агаев мошенническим путем присвоил 2000 манатов. Было возбуждено уголовное дело, и спустя некоторое время Мираддин Агаев был задержан в Ярдымлинском районе.

Комментируя арест своего брата, Миршахин Агаев в интервью haqqin.az заявил, что узнал о задержании Мираддина Агаева из СМИ: «Если мой брат действительно совершил преступление, то должен понести наказание по всей строгости закона. Все мы равны перед законами Азербайджана. И наши родственные связи не имеют к этому вопросу никакого отношения».

М.Агаев также отметил, что не собирается ни к кому обращаться с просьбами в связи с задержанием своего брата.