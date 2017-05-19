Прокурор потребовал для экс-главы Аппарата Минсвязи 14 лет тюрьмы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу бывшего руководителя Аппарата Минсвязи и высоких технологий Видади Зейналова и других арестованных чиновников, сообщает собственный корреспондент haqqin.az из зала суда.

На процессе выступил прокурор, который попросил суд приговорить Видади Зейналова на 14 лет.

Вместе с тем прокурор потребовал 15 лет лишения свободы Б.Гусейнову, Г.Бейбалаеву — 10 лет, А.Мустафаеву — 8 лет.

Другим арестованным чиновникам Минсвязи также грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.