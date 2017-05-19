Бразильцы вышли на митинги за отставку президента

Отставки президента Бразилии Мишела Темера потребовали участники протестных демонстраций как минимум в 20 городах.

В Сан-Паулу демонстранты перекрыли одну из центральных улиц города, они выкрикивали лозунги против президента и несли в руках плакаты с надписями, призывающими Темера уйти в отставку с поста главы государства. По данным организаторов, число демонстрантов составило от 6 до 8 тысяч человек.

В Бразилиа протестующие собрались ближе к вечеру на площади Трех властей в центре города, где расположены здания Национального конгресса страны, президентский дворец и здание Верховного суда. Как отмечает издание, демонстрация, на которую вышли около 400 человек, проходила спокойно, но после попытки протестующих подойти к входу в резиденцию полиция применила слезоточивый газ.

В Рио-де-Жанейро демонстранты прошли по центральному проспекту города, полиция выдворила их с улиц также ближе к ночи. Данных о количестве демонстрантов ни организаторы акций, ни полиция не предоставили, информирует Интерфакс.

Протесты за импичмент Темера начались после того, как тот заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на то, что Верховный суд принял решение начать в отношении него антикоррупционное расследование.