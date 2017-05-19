Турецкий министр: «Баку-Тбилиси-Карс на этапе испытаний»

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс на данный момент находится на этапе испытаний. Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс на данный момент проходит испытания. В случае ввода в эксплуатацию в июне поезда из Китая смогут без остановки следовать в Лондон через территорию Турции.

В связи с этим Турция и Китай провели переговоры, в следующем году через Турцию планируется осуществлять грузоперевозки в объеме 30 млрд долларов», — отметил министр.