Венесуэла отвергает санкции США

Венесуэльское правительство решительно отвергает санкции США против южноамериканской страны, которые противоречат международному праву. Об этом заявила в Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Дельси Родригес, передает ТАСС.

«Венесуэла отвергает односторонние и неприемлемые санкции Министерства финансов США в отношении членов Верховного суда», - подчеркнула Родригес.

По ее словам, «возмутительно и недопустимо, что Соединенные Штаты вводят санкции против суверенной и независимой республики в нарушение международных и венесуэльских законов».

Родригес указала, что президент Николас Мадуро «выразил поддержку членам Верховного суда, которые стали жертвами американского империализма». Введение Вашингтоном санкций «в очередной раз подтверждает, что США пытаются дестабилизировать обстановку» в Венесуэле, а направлены они «против мира» в этой стране, отметила глава МИД южноамериканской республики.