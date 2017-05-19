Единственный азербайджанский спортсмен, ставший пятикратным чемпионом Бакинской Исламиады, стрелок Руслан Лунев подвел итоги своего выступления в беседе с haqqin.az.

Сразу после триумфа в Баку он отправился в Мюнхен для участия в Кубке мира. На наши вопросы Руслан ответил, находясь в Германии.

«Я очень рад, что труд, вложенный в подготовку к этим соревнованиям, дал такой эффект, - говорит спортсмен. - Теперь постараюсь так же готовиться к завоеванию лицензии на Олимпиаду, после чего начнется подготовка к ней.

Если же говорить об Исламиаде, то хочется, конечно, чтобы Азербайджан опередил Турцию и занял первое место в общем командном зачете, и тогда мой вклад - пять золотых медалей - окажется весомым и принесет мне удовлетворение».

По словам Руслана, он мог выиграть и шестое золото, но отказался от участия в одном из видов программы.

«Было трудно охватить все соревнования из-за ограниченного количества дней и очень плотного графика. Пришлось даже пропустить одно упражнение, так как в один день их было сразу два. К слову, на чемпионате мира эти же упражнения стреляют 13 дней. Но у меня хватило сил, и я этим очень доволен. Также очень горд, что обстрелял одного из самых сильных соперников, действующего чемпиона мира Юсуфа Дикеча из Турции.

Конечно же, во всем обязан в первую очередь своему личному тренеру и отцу Владимиру Луневу. Благодаря его многолетнему опыту мы правильно провели подготовку к Исламиаде и смогли выдержать такой напряженный график».

Спортсмен прекрасно понимает, что после столь успешного выступления от него будут ждать высоких результатов на чемпионатах мира и Олимпиаде-2020 в Токио.

«Я к этому и готовлюсь. Главный старт в жизни любого спортсмена – это, конечно, Олимпиада. Я уже имел опыт в прошлом году, поехал в Рио на свои первые Игры (там он дважды занял 15-е место – haqqin.az). Так что мечта любого спортсмена их выиграть».

Завоевав пять золотых медалей, Руслан заработал 675 тысяч манатов: по 150 тысяч за первые четыре золота и 75 тысяч – за пятое золото, которое он выиграл в паре с Нигяр Насировой. По 75 тысяч манатов за каждое золото получит и тренер Владимир Лунев.

Вчера мама Руслана, прославленная спортсменка Ирада Ашумова заявила, что часть призовых семья потратит на благотворительность – переведет деньги в Центр талассемии. Комментируя эту информацию и отвечая на вопрос о том, как он планирует потратить оставшуюся сумму, спортсмен сказал следующее:

«Ну, во-первых, еще ничего не получили. И я даже не строил планы, так как сразу уехал на Кубок мира в Мюнхен. Сейчас уже тут и готовлюсь к выступлению. Так что пока буду занят».