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Дутерте едет к Путину

 

Президент Филиппин Родриго Дутерте посетит с визитом Россию с 22 по 26 мая, во время которого встретится с руководством страны, передает в пятницу американская телекомпания CBN.

"Мы считаем, что это будет новой главой в отношениях между Россией и Филиппинами. Мы также рассматриваем этот визит как свидетельство нашего общего стремления к активизации и укреплению двусторонних отношений", - сообщила журналистам представитель МИД Филиппин Мария Клеоф Нативидад.

Как отмечает CBN, Дутерте получил приглашение посетить Россию во время встречи в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме в ноябре прошлого года.

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