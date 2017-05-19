Начат очередной этап процесса оздоровления Межбанка

В рамках исполнения указа президента Азербайджана об оздоровительных мерах в связи с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций ОАО «Международный банк Азербайджана» от 15 июля 2015 года осуществляются последовательные и целенаправленные шаги по укреплению финансовой устойчивости МБА.

Эти меры предполагают приобретение государством проблемных активов МБА с погашением их стоимости, оказание ликвидной поддержки и восстановление капитальных потерь. Государством уже приобретены токсичные активы МБА стоимостью 9,93 млрд манатов, для оказания ликвидной поддержки в банке размещены депозиты в размере 1,3 млрд долларов и 70 млн манатов. Кроме того, для содействия капитальной позиции банка в январе 2017 года часть депозитов в 600 млн манатов, размещенных в банке государством, была направлена на увеличение капитала.

Хотя указанные меры усилили финансовую и ликвидную позицию банка, высокие выплаты по процентам, девальвация маната по отношению к основным иностранным валютам, незавершенность процесса приобретения государством токсичных активов стали причиной дополнительных потерь МБА. В результате по итогам 2016 года по международным финансовым отчетам ожидается оглашение Группой Международного банка (включая дочерние организации банка) ущерба в размере 1,9 млрд манатов и ущерба самого МБА в размере 1,74 млрд манатов.

Для восстановления продолжительной финансовой позиции и устойчивости МБА, превращения его в здоровый и сильный финансовый институт, поддерживающий экономику страны, руководство банка совместно с правительством Азербайджана продолжает меры по финансовому оздоровлению банка.

Очередным этапом оздоровительного процесса ожидается добровольная реструктуризация обязательств. В рамках добровольной реструктуризации обязательств запланирована прямая передача государству долгов в иностранной валюте, привлеченных от определенных финансовых институтов в соответствии с законом «О банках».

План добровольной реструктуризации обязательств согласован с Палатой по контролю за финансовыми рынками в соответствии с банковским законодательством, и 4 мая 2017 года Насиминским районным судом было принято решение о начале процесса реструктуризации. Намечено осуществление плана реструктуризации на основании одобрения минимум 2/3 зарубежных кредиторов в ходе запланированного собрания.

До завершения процесса передачи долгов государству приостанавливается исполнение валютных обязательств (за исключением процентных выплат по сделкам финансирования торговли), привлеченных от зарубежных кредиторов.

Операции по всем другим обязательствам МБА, включая защищенные, незащищенные, срочные вклады и вклады до востребования граждан Азербайджана, юридических лиц и других нерезидентов, которые хранятся в национальной и иностранной валютах, будут продолжены в текущем режиме.

В результате проведенных мер валютная позиция МБА урегулируется, финансовое положение укрепится, восстановится способность генерировать прибыль. Также капитальная позиция банка вернется в регулятивные рамки.

«Есть беспокойство в связи с ослаблением финансовой и капитальной позиций МБА. Восстановление финансовой устойчивости МБА важно для оказания финансовых услуг, которое имеет большую значимость для экономики республики. Осуществляемые в настоящее время меры являются важным шагом для обеспечения финансовой стабильности, и эти меры полностью поддерживаются Министерством финансов. Министерство финансов надеется, что кредиторы МБА в иностранной валюте поддержат план реструктуризации. Государство предпринимает большой шаг для банка и фактически, увеличивая государственный долг, принимает долги МБА.

В то же время Министерство финансов отмечает, что никакого воздействия вкладчикам МБА от предлагаемого плана реструктуризации не будет, и банк в прежней форме продолжит оказывать услуги и осуществлять операции», - отметил министр финансов Самир Шарифов.

Процесс оздоровления МБА осуществляется под последовательным контролем Палаты по надзору за финансовыми рынками.

«План реструктуризации МБА служит укреплению финансового положения и ликвидности. МБА, являясь крупнейшим банком страны по финансовым показателям, играет важную роль в проведении расчетов и социальных выплат, оказании населению банковских услуг широкого перечня и выдаче предпринимателям кредитов. Поэтому мы положительно воспринимаем усилия Министерства финансов по стабилизации финансового положения банка и обеспечению устойчивости.

Считаем, что данный шаг важен не только для банка, но и в целом для всего банковского сектора Азербайджана. План реструктуризации никак не повлияет на обязательства МБА перед местными юридическими и физическими лицами. ПКФР проконтролирует за тем, чтобы права кредиторов и вкладчиков банка не нарушались и чтобы они свободно пользовались своими средствами», - сказал председатель Совета директоров ПКФР Руфат Асланлы.

«Как это отмечено в финансовых итогах 2016 года, МБА в настоящее время пребывает в сложном финансовом положении. Несмотря на это, верю, что при поддержке наших кредиторов в будущем будет обеспечена финансовая устойчивость МБА. Выражаю Министерству финансов и ПКФР благодарность за оказываемую банку поддержку. Хочу заверить корпоративных и индивидуальных клиентов МБА, что план реструктуризации их никак не коснется. Кроме того, наши услуги и операции останутся вне этого процесса», - отметил председатель правления МБА Халид Ахадов.

В результате всех этих мер будет обеспечена долгосрочная финансовая устойчивость МБА, что обусловит повышение его рыночной стоимости в преддверии приватизации.