В Баку будет пасмурно

В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем преимущественно без осадков, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
К ночи в некоторых местах полуострова ожидаются кратковременные дожди. Южный ветер вечером сменится усиливающимся северо-западным ветром.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем 21-26 градусов тепла, в Баку ночью 14-16, днем 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 760 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем - 60-70%.
В районах Азербайджана ночью и утром местами туман. Днем в северных и западных районах возможны грозовые дожди, местами сильные. Прогнозируется град. Западный ветер днем будет усиливаться. Ночью 5-10, днем 12-17 градусов тепла.