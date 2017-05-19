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Россия ввела запрет на поставки белорусских продуктов

 

Запрет поставок продукции на российский рынок в настоящее время действует для 12 белорусских молочных заводов и 7 мясокомбинатов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц в интервью агентству БелТА.

"Наши страны входят в ЕврАзЭС, и мы должны соблюдать взаимные интересы друг друга. Ограничивать продвижение белорусской продукции на российский рынок безосновательно, - сказал он. - На деле пока закрытыми для поставок на российский рынок остаются 12 наших молочных заводов и 7 мясокомбинатов".

Заяц напомнил, что первая проверка Россельхознадзора охватила 18 белорусских перерабатывающих предприятий. "Высказаны замечания, но речь не идет о каком-то риске для здоровья наших потребителей. Вопросы это больше хозяйственные, отметил министр. - И мы дали на них полные, исчерпывающие ответы".

По его словам, вторая инспекция затронула 12 предприятий, по которым также были замечания. "А ведь наши продукты питания, прежде всего молочные, хорошо узнаваемы и любимы во многих странах. Наш продукт - безопасный, экологически чистый", - сказал министр.

Россельхознадзор приостановил ввоз мясомолочной продукции и мяса птицы в Россию с некоторых предприятий Белоруссии по ряду оснований, в числе которых - неоднократное нарушение ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза. 27 февраля Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении мясомолочной продукции девяти белорусских предприятий в связи с выявлением различных нарушений.

Специалисты Россельхознадзора инспектируют перерабатывающие предприятия по всем областям республики. Проверки начались в апреле и завершатся в мае.

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