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Президент Молдавии хочет взять всю власть в свои руки

 

Молдавский лидер Игорь Додон уверен, что большинство граждан республики поддержат переход к президентской форме правления, сообщает РИА Новости.

Согласно Конституции Молдавии, форма правления в стране — парламентская республика.

"Уверен, когда мы поставим вопрос о создании в Молдавии президентской республики, большинство граждан поддержат это. Молдавии нужна жесткая президентская власть, как в других странах, чтобы не было того бардака и анархии, которые сейчас существуют. И мы к этому придем", — сказал Додон в пятницу журналистам.

По его словам, нынешнее парламентское большинство не поддержит переход к президентской форме правления. "Будут выборы парламентские, надеюсь, досрочные, а если не досрочные, то в следующем году очередные. И мы эту точку поставим для того, чтобы президент в Молдавии был президентом", — заявил Додон.

Как считает молдавский лидер, не важно, кто этот президент. "Раз народ за него проголосовал, то у него должны быть полномочия для того, чтобы непосредственно соблюдать волю народа и делать какие-то шаги, а не так, чтобы парламентское большинство блокировало решения президента", — сказал он.

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