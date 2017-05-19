Мадат Гулиев о разоблачении шпионской сети в армии

«Генпрокуратурой, МВД и Службой государственной безопасности было распространено заявление о разоблачении шпионской сети. Внутри Азербайджана нет никакой опасности, народ находится рядом с господином президентом. Наш президент опирается на народ, который его любит. Но Азербайджан находится в круге интересов многих государств и политических сил и, безусловно, сталкивается с угрозами извне». Как сообщает АПА, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Мадат Гулиев, комментируя разоблачение шпионской сети в армии.

Мадат Гулиев отметил, что Азербайджан расположен в опасном регионе, на стыке Запада и Востока.

«Естественно, Азербайджан сталкивается со многими угрозами. Но должен подчеркнуть, что эти угрозы были выявлены самим Министерством обороны. Уже работает следственная группа.

Президент дал соответствующие указания генпрокурору Закиру Гаралову, следственная группа ведет расследование.

Однако эти люди занимались шпионской деятельностью не день и не два. Эта предательская сеть пустила корни в 1988-1990 годах. В результате правильного выполнения руководством Минобороны поручений президента удалось разоблачить предательство. Следствие даст свою оценку этому вопросу», - сказал глава СГБ.