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Натик Алиев едет на переговоры с ОПЕК

 

Министр энергетики Азербайджана Натик Алиев примет участие во встрече стран-членов ОПЕК и стран вне картеля в Вене 23-25 мая, сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.

«Глава Минэнерго Натик Алиев 23-25 мая совершит визит в Вену, где будет представлять Азербайджан на 172-м заседании Совета министров стран-участниц ОПЕК и государств, не входящих в картель», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, с учетом значимости близкого участия Азербайджана в мероприятиях по стабилизации цен на нефть и его ведущей роли в этих мероприятиях генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, а также руководитель Совместного мониторингового комитета стран ОПЕК и не-ОПЕК, министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук выступили с предложением о проведении встречи с Н.Алиевым.

«В ходе заседания Совета министров стран – членов ОПЕК в Вене будет обнародован отчет Мониторингового комитета, подготовленный на основе анализа влияния выполнения обязательств по сокращению добычи нефти на нефтяной рынок, тенденций, наблюдаемых на энергетических рынках, и темпов экономического развития.

«Именно по итогам этого отчета определится, будет продлено соглашение по сокращению добычи нефти на вторую половину 2017 года или будет принято какое-то другое решение», - подчеркивается в информации.

Натик Алиев считает решение от 10 декабря 2016 года, принятое в Вене странами, входящими в ОПЕК, и странами вне картеля, о сокращении добычи нефти историческим.

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