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Дипломатический скандал: Зальбер летит объясняться в Тбилиси

 

Спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Герберт Зальбер в пятницу приедет в Тбилиси, где ждут его разъяснений в связи с высказываниями в Цхинвали, сказала в эфире телекомпании Rustavi2 посол Грузии в ЕС Наталия Сабанадзе.

Напомним, сопредседатель женевских переговоров Герберт Зальбер в ходе визита в Цхинвали поздравил Анатолия Бибилова с победой на т.н. президентских выборах в Южной Осетии (Цхинвальский регион Грузии). После этого он посетил другую неподконтрольную властям Грузии территорию — Абхазию, где осмотрел пункты пропуска на административной границе с остальной частью Грузии.

"У него будут встречи в Министерстве иностранных дел. Это хороший момент, чтобы он сам дал разъяснения по этому вопросу", — сказала Сабанадзе.

При этом она подчеркнула, что Евросоюз не признает т.н. выборы, проведенные в Цхинвальском регионе, и твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

"Это не было заявлением. Это, конечно, является его личной репликой. Данный эпизод достаточно неприятен. Разумеется, для нас это было возмутительно. Мы донесли нашу обеспокоенность до Евросоюза посредством всех дипломатических каналов. Они еще раз подчеркнули, что это не позиция Евросоюза, спонтанная реплика господина Зальбера не соответствует их позиции", — сказала Сабанадзе.

За разъяснениями в МИД Грузии в среду был вызван руководитель представительства Евросоюза в Грузии Янош Херман, который подчеркнул, что ЕС не признает проведенные в Цхинвальском регионе "выборы" и твердо поддерживает территориальную целостность Грузии. При этом Херман отметил, что Зальбер должен сам давать разъяснения по своим словам.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявил, что Грузия ждет реакции руководства Евросоюза на слова Зальбера.

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