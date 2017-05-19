Мадат Гулиев: «Туристы едут в Азербайджан, потому что здесь безопасно»

«Сегодня Азербайджан знают во всем мире. Общенациональный лидер Гейдар Алиев говорил, что однажды Азербайджан взойдет над миром как солнце. Сегодня мы становимся свидетелями этого». Как сообщает АПА, об этом заявил начальник СГБ Мадат Гулиев.

М.Гулиев сказал, что примером этому стал сегодняшний наплыв туристов в страну.

«Разве туристы стали бы ехать в страну, где небезопасно? Естественно, нет. Сегодня в Азербайджане царит мир, поэтому туристы едут к нам. Сегодняшняя молодежь не такая, как 10-15 лет назад. Они живут в свободном, современном мире. Это результат политики, основу которой заложил Гейдар Алиев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев успешно продолжает эту политику.

Азербайджан своей толерантностью и терпимостью является примером для всего мира. Вне зависимости от вероисповедания, национальности, все люди чувствуют себя спокойно в нашей стране. Наша культура развивается. Игры исламской солидарности — лучший пример этой политики. Все это доказывает победу Азербайджана», — сказал Мадат Гулиев.