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Натик Алиев: «Цены на нефть устраивают всех производителей»

 

С января текущего года в стоимости нефти установилась стабильность, нынешние цены устраивают всех производителей, сказал министр энергетики Азербайджана Натик Алиев на встрече с послом США в Азербайджане Робертом Секутой, говорится в распространенном в пятницу сообщении Минэнерго.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на мировых энергетических рынках в преддверии 172-го заседания Совета министров ОПЕК в Вене и провели обмен мнениями о влиянии экономических и политических факторов на цены на нефть и возможных шагах по добыче энергоресурсов в Иране, Ираке, Ливии, Саудовской Аравии, России и Казахстане.

Алиев и Секута обсудили договоренность России и Саудовской Аравии о продлении соглашения о сокращении добычи до конца марта следующего года и выразили мнение, что продление соглашения до конца текущего года является более целесообразным.

«Начиная с января, несмотря на небольшие ценовые изменения, в целом стоимость нефти стабильна, нынешние цены устраивают всех производителей»,  сказал Н.Алиев.

Он также добавил, что в настоящее время основной целью, стоящей перед Азербайджаном, является своевременное завершение проекта «Южный газовый коридор».

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