Самые низкие показатели уровня самоубийств в Европе зафиксированы в Азербайджане.

Как сообщает АПА, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала статистику уровня самоубийств в мире. В процентном соотношении самоубийств при численности населения 100 тыс. человек самые низкие показатели уровня самоубийств в Европе зафиксированы в Азербайджане (3,3%), Таджикистане (4%), Албании (4,3%), Греции (4,3%), Кипре (4,7%), Армении (5, 4%), Израиле (5,5%), Боснии и Герцеговине (6%), Мальте (6%) и замыкает десятку Грузия (6,7%).

В Украине как и в России показатели уровня самоубийств составили 20,1%.

Самый высокий уровень самоубийств: в Литве (32,7%), Казахстане (27,5%), Беларуси (22,8%), Польши (22,3%), Латвии (21,7%).