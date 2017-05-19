Как сообщил haqqin.az главный врач Центральной больницы Мингячевира К.Алекперов, информация о том, что на Инджи Сахавет гызы Мирзазаде (2014 г.р.) и Фахрию Гейдар гызы Мехдизаде (2009 г.р.) напали бездомные собаки и им была оказана медицинская помощь, не соответствует действительности.

По словам главврача, дети, укушенные бродячими собаками, в больницу города не поступали.

* * *16:12

В Евлахе и Мингячевире трое детей были укушены бездомными собаками, сообщает Report.

Случаи произошли почти одновременно.

В Мингячевире бездомные собаки напали на Инджи Сахавет гызы Мирзазаде (2014 г.р.) и Фахрию Гейдар гызы Мехдизаде (2009 г.р.), а в Евлахском районе – на проживающего в селе Хаварлы вынужденного переселенца из Лачинского района Эльнура Ахмед оглу Ахмедова (2004 г.р.).

Доставленным в Мингячевирскую центральную больницу детям оказана первая медицинская помощь, сделана профилактическая вакцина от бешенства.

Самочувствие детей нормальное.