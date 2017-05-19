В Германии упростили правила депортации мигрантов

Немецкий парламент принял поправки в законодательство, упрощающие правила депортации мигрантов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно новым правилам, соискатель, которому отказано в предоставлении убежища в ФРГ, может быть выслан даже в том случае, если власти страны его происхождения не предоставили документы, удостоверяющие личность мигранта.

Кроме того, правоохранительные органы Германии получили возможность задерживать беженцев, потенциально представляющих угрозу безопасности страны, сроком на 10 суток. Ранее на разбирательство отводилось лишь четыре дня.

Надзорные органы получили также право собирать данные с электронных устройств беженцев, чья личность не была идентифицирована при въезде в ФРГ.

Законодатели также решили ограничить свободу перемещения для мигрантов, которые сообщили о себе недостоверные данные: на время рассмотрения их прошения о предоставлении убежища они не имеют права покидать центры размещения.

Правозащитники уже подвергли данные нововведения резкой критике. По их мнению, эти нормы нарушают права людей, нуждающихся в защите.