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Центробанк о курсе маната

 

Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 22 мая 2017 года установлен на уровне 1,7023 маната, сообщает в пятницу Центральный банк страны.

По отношению к 19 мая курс маната к доллару не изменился.

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