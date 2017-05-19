Финская армия получила разрешение на боевые действия за рубежом

В Финляндии принят законопроект, который позволит армии страны оказывать военную помощь в других государствах мира. Законодательную инициативу одобрила оборонная комиссия парламента голосами 6-11, сообщает Yle.

Проект был предложен финским правительством. В нем предлагается обязать постоянных сотрудников Оборонительных сил не только защищать Финляндию, принимать участие в урегулировании кризисных ситуаций и оказывать содействие представителям власти, но и участвовать в военных операциях за пределами финской границы.

Предполагается, что в другие страны будут в первую очередь отправлять добровольцев. За участие в данных операциях им будет выплачиваться пятикратная зарплата.

Парламент одобрит законопроект в ближайшее время, добавляет СМИ.