В соревнованиях по настольному теннису на Играх исламской солидарности определились призеры в женских соревнованиях.
В финале встречались китаянки – представительница Азербайджана Жинг Нинг и представительница Турции Мелек Ху. Ху победила в четырех партиях и завоевала для Турции золото.
В матче за бронзу еще одна натурализованная китаянка сборной Азербайджана Миао Ванг обыграла иранку Неду Шахсавари – 4:1.
Таким образом, Азербайджана завоевал в женских соревнованиях по настольному теннису серебро и бронзу.