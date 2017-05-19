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ОБСЕ назвала Азербайджан агрессором, считают в Армении +реакция Азербайджана

Автор: Отдел политики 

«В заявлении Минской группы ОБСЕ от 18 мая вообще не упоминается слово агрессия или агрессор». Так в беседе с haqqin.az азербайджанский эксперт, директор ИА «Туран» Мехман Алиев прокомментировал реакцию в Армении, где посчитали, что МГ ОБСЕ «открыто назвала агрессором Азербайджан».

Мехман Алиев

«Агрессор – это тот, кто напал, захватил чужие территории. Азербайджан, в отличие от Армении, ничьи земли не оккупировал», - подчеркнул Алиев. Отметим, что армянский депутат от правящей Республиканской партии Самвел Фарманян заявил сегодня в парламенте Армении о том, что «Минская группа ОБСЕ открыто назвала агрессором Азербайджан». Основанием для такого высказывания послужил текст заявления ОБСЕ, в котором, якобы, отмечается, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня.

Между тем, как уже сообщал haqqin.az cопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта призвали армянскую и азербайджанскую стороны воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта. При этом они отметили, что 15 мая вооруженные силы Азербайджана выпустили ракету по линии соприкосновения, нанеся удар по военной технике. «Вечером 16 мая и 17 мая армянские вооруженные силы ответили минометным огнем различного калибра».

Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление сопредседателей отметил, что Вооруженные силы Азербайджанской Республики находятся на суверенных территориях Азербайджана и на фоне оккупации Арменией азербайджанских территорий обеспечивают оборону нашей страны и безопасность гражданского населения.

Мехман Алиев так же отмечает, что азербайджанские военные находятся на своей территории. «Что касается последовательности действий, изложенной в заявлении ОБСЕ, то она в целом верна. Азербайджанская сторона сообщила об уничтожении 15 мая армянского военного объекта, а 16-17 мая Вооруженные силы Армении открыли минометный огонь».

По словам Алиева, обращает на себя внимание тот факт, что говоря о военной технике, по которой был нанесен удар, сопредседатели не говорят кому она принадлежала. «Кроме того, говорится об ответе «армянских вооруженных сил», а не о Вооруженных силах Армении. Такая практика сложилась после 1993 года, после оккупации Кельбаджара. В начале как раз и говорилось о ВС Армении, но затем формулировку поменяли на «армянские вооруженные силы» или «армянские вооруженные формирования». Но все прекрасно понимают кому принадлежат эти силы, да и сама Армения этого не скрывает. Так что агрессор здесь один – Армения, а никак не Азербайджан», - подчеркнул Мехман Алиев.

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