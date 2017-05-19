Экс-советник президента США: «Карабахский конфликт будет гореть еще очень долго»

Советник экс-президента США Джорджа Буша по России и Евразии, экс-директор российского отдела в Совете национальной безопасности США, научный сотрудник по глобальным вопросам Института Джексона Йельского университета, директор Kissinger Associates Томас Грэм заявил, что урегулирование карабахского конфликта в ближайшей перспективе невозможно. Как сообщает haqqin.az, такое мнение он высказал, отвечая на вопросы журналистов Арминфо.

«К моему огромному сожалению, карабахский конфликт будет тлеть и гореть еще очень долго. Он тлеет уже почти три десятилетия благодаря национальному вопросу. Могу сказать, что урегулировать конфликт, одновременно оперируя принципами территориальной целостности и правом народов на самоопределение, очень и очень сложно и противоречиво. Конечно, с течением времени эти проблемы могут сгладиться и конфликт получит шансы на урегулирование. Но тут возникает другой вопрос: а когда в истории на Кавказе был полный покой? Поэтому, к сожалению, в случае Кавказа неурегулированный, тлеющий Карабах – нормальная ситуация», - сказал аналитик.

«Я не думаю, что США или Россия в этом заинтересованы. Дело далеко не в этом. Проблема в том, что в Ереване и Баку защищают свои позиции, а эти позиции прямо противоположны. И всегда очень трудно урегулировать тот или иной конфликт тогда, когда это касается и отождествляется с национальной идентичностью. В подобных случаях выход на взаимоприемлемый компромисс, который удовлетворял бы и армян, и азербайджанцев, все стороны конфликта, всегда труден», - сказал Грэм, отвечая на вопрос, кому выгодно сохранение конфликта.

«Все возможные компромиссы уже обсуждаются. Признание Нагорного Карабаха частью Армении, его фактическая независимость, каналы связи между Арменией и Карабахом, Азербайджаном и Нахичеванью и т.д. и т.п. На мой взгляд, такие вопросы решаются тогда, когда и та, и другая сторона элементарно устают и понимают, что продолжать враждовать подобным образом и дальше нельзя. Понимают, что это просто невозможно. При этом в случае Карабаха сегодня видно, что стороны до этого состояния пока что не дошли», - сказал экс-советник президента США, отвечая на вопрос о возможных компромиссах.