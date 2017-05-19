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Ураган в Дашкесане фото

 

В результате урагана в городе Дашкесан зданиям и домам, в том числе кровле жилых и административных зданий, электроснабжению района, объектам связи и личным автомобилям нанесен ущерб, говорится в заявлении Исполнительной власти Дашкесанского района, передает Report.

Ветер полностью повредил кровлю пятиэтажного жилого дома по улице Исмета Гаибова, 30 а, отбросив ее вместе с деревянными конструкциями с крыши здания.

В то же время более 10 электрических опор, более 300 погонных метров электрокабеля, 3 опоры связи, более 100 погонных метров кабеля связи вышли из строя.

В связи с произошедшим со стороны жителей для амбулаторного обследования поступили обращения в службу скорой помощи Дашкесанской центральной районной больницы.

Соответствующим структурам предоставлена информация, ведутся работы по определению объема нанесенного ущерба. Принимаются меры по ликвидации нанесенного ущерба за счет внутренних возможностей.

 

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