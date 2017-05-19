Дутерте: "Пекин пригрозил нам войной"

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о возможности начать войну, если Манила приступит к добыче нефти на спорном участке в Южно-Китайском море, передает Рейтер.

По словам президента, в разговоре с лидером КНР он отметил, что считает спорную территорию филиппинской и намерен начать бурение на участке.

"Он ответил мне: "Мы друзья, мы не хотим ссориться с вами, мы хотим поддерживать теплые отношения, но если вы будете настаивать, мы начнем войну", — заявил Дутерте, отметив, что предупреждение прозвучало твердо, но дружелюбно.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.