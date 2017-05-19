Велосипедист сборной Азербайджана Максим Аверин сообщил haqqin.az о сроке дисквалификации, который он получил за то, что в его крови был обнаружен мельдоний.

По его словам, он мог быть дисквалифицирован на четыре года, но затем были учтены смягчающие обстоятельства и он получил лишь год дисквалификации.

«Получил сегодня решение Международного союза велосипедистов (UCI) насчет препарата, который принимался мною во время и после операции на правой ключице, - говорит Аверин. - У меня также были сломаны четыре ребра и запястье. Препарат мне выписал хирург, который меня принимал в травматологии.

За нарушение антидопинговых правил в несоревновательный период, а тем более в межсезонье, мне сократили срок дисквалификации до одного года. Мое чистосердечное признание с полной медицинской картой из операционной, где проводили манипуляции с ключицей и выписали мне вспомогательные препараты, оценили и дали мне минимум дисквалификации, причем задним числом – с 31 декабря 2016 года. А это означает, что половина дисквалификационного срока уже прошла.

И в решении UCI нет ни слова о допинге для повышения спортивных результатов. Но если бы медицинская карта была у меня с собой в день теста, то я бы вообще не получил наказания».

Напомним, что информация о дисквалификации Аверина появилась в середине апреля. Он был отстранен от соревнований и не принял участия в «Туре Азербайджана» в начале мая.