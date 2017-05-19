В Ливии убили главу крупнейшего племени

Старейшина крупнейшего из племен на востоке Ливии аль-Авакир шейх Абрик Аллавати убит в пятницу при подрыве автомобиля недалеко от Бенгази, сообщила РИА Новости родственница погибшего Маха Аллавати.

По ее словам, глава племени был убит после пятничной молитвы при выходе из мечети в населенном пункте Сулук, расположенном в 50 километрах от Бенгази.

Абрик Аллавати, отмечает его родственница, журналистка ливийской газеты Libya Herald, был "одним из самых влиятельных племенных союзников командующего национальной армией Ливии маршала Халифы Хафтара".

Пока ни одна из действующих в Ливии группировок не взяла на себя ответственность за убийство племенного старейшины.

По словам Махи Аллавати, у убитого шейха были напряженные личные отношения с нынешним министром обороны заседающего в Триполи правительства национального согласия Аль-Махди аль-Баргаси, также являющимся выходцем из племени аль-Авакир. Примечательно, что до перехода на сторону правительства в Триполи, аль-Баргаси был одним из командиров в армии Халифы Хафтара.